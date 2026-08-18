Общество

ВТБ открыл обновленный офис в активно развивающемся районе Рязани

Олеся Чугунова
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Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения в одном из крупных жилых микрорайонов Рязани и возобновил обслуживание клиентов по адресу: ул. Новоселов, 21В. Офис расположен в локации с развитой социальной и торговой инфраструктурой, в зоне активной жилой застройки.

На сегодняшний день сеть ВТБ в Рязанской области представлена 13 отделениями и 18 точками присутствия в отделениях Почты России. Выездной курьерский сервис уже доступен 80% жителей региона, а к концу 2026 года охват достигнет 100%.

«Мы видим, что жители Рязани ценят сочетание современных цифровых инструментов и живого общения со специалистами. Обновленный офис на Новоселов — это пространство, где технологии не заменяют человека, а помогают ему быстрее и качественнее решать финансовые задачи. Мы постарались создать атмосферу, в которой комфортно и частному клиенту, и предпринимателю», — подчеркнула управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

Помещение площадью более 400 кв. м находится в пешей доступности от остановок общественного транспорта и торговых центров, рядом предусмотрена парковка. Пространство организовано по современному стандарту: обслуживание ведется с использованием ноутбуков в мягких клиентских зонах, для приватных бесед оборудованы переговорные комнаты.

Посетителям доступен полный перечень розничных и корпоративных продуктов, включая пакет услуг «Привилегии». Специалисты отделения помогут оформить кредит, открыть вклад, выпустить карту, подключить расчетно-кассовое обслуживание или подобрать страховую программу. Большинство операций переведено в цифровой формат, однако сотрудники всегда готовы предоставить персональную консультацию.

Интерьер офиса сочетает насыщенные глубокие тона, деловой стиль и домашний уют. Для клиентов работают бесплатный Wi-Fi, кофе-станция и кулер. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены ресайклинговые банкоматы с поддержкой операций по QR-коду. Отделение полностью адаптировано для маломобильных граждан: оборудован пандус, навигация и устройства самообслуживания оснащены элементами для слабовидящих.

Режим работы: для частных клиентов — пн–пт с 09:00 до 19:00, сб с 10:00 до 15:00; для корпоративных клиентов — пн–чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00; кассовое обслуживание — пн–пт с 09:00 до 18:00.

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