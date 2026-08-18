Павел Малков потребовал обеспечить стопроцентную безопасность в школах и на избирательных участках

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба. Главными темами повестки стали подготовка к началу нового учебного года, обеспечение безопасности в единый день голосования, а также защита критически важных объектов и противодействие деструктивной идеологии в сети Интернет.

Особое внимание на заседании было уделено подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Глава региона подчеркнул, что сейчас по всей области проходят проверки школ, детских садов, колледжей и вузов.

«Скоро День знаний, начнутся занятия, безопасность должна быть обеспечена стопроцентная. Сейчас проходят проверки образовательных учреждений на готовность к новому учебному году. Акцент, в том числе, делаем на вопросы антитеррористической защищенности. Прошу строго контролировать устранение выявляемых недостатков. Также нужно постоянно отрабатывать с педагогами и детьми алгоритм действий при разных чрезвычайных ситуациях. Безопасность людей – задача номер один и в дни голосования на выборах», — заявил Павел Малков.

На заседании также остро стоял вопрос противодействия распространению деструктивной идеологии. Губернатор отметил, что западные и украинские пропагандистские центры активно используют интернет-пространство для воздействия на граждан.

Кураторы иностранных спецслужб используют сайты, социальные сети и мессенджеры для вербовки людей и склонения их к совершению террористических актов. Павел Малков потребовал от силовых структур и профильных ведомств работать проактивно: максимально оперативно выявлять и пресекать любые подобные попытки в цифровом поле.

Качество профилактической работы, по мнению губернатора, напрямую зависит от компетенций ответственных должностных лиц на местах. Чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов необходимо уметь выстраивать диалог с людьми разного возраста и социальных групп, а также быстро реагировать на новые риски. Для этого в регионе будет системно проводиться подготовка и переподготовка профильных кадров.

Кроме того, в ходе заседания был утвержден ряд важных инфраструктурных решений: внесены дополнения в перечень объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона, подлежащих обязательному категорированию для обеспечения их антитеррористической защищенности.