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Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей

Анастасия Мериакри
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Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

По данным следствия, в августе 2025 года фигурант, действуя с целью получения материальной выгоды, неправомерно получил контактные и паспортные данные неизвестного ему лица. Используя эту информацию, он открыл электронное средство платежа — виртуальную банковскую карту с привязанным к ней расчётным счётом в кредитной организации.

После этого подозреваемый осуществлял неправомерные операции с денежными средствами, не являясь при этом стороной договора об использовании указанного электронного средства платежа. Фактически он распоряжался чужим финансовым инструментом в своих интересах.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая источники получения чужих персональных данных и каналы обналичивания или перевода денежных средств.

Следственное управление СК России по Рязанской области разъясняет, что под электронным средством платежа понимаются эмитированные в соответствии с законодательством РФ средства и способы, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. К ним относятся платежные карты (физические и виртуальные), электронные кошельки, мобильные банковские приложения и иные технические устройства для безналичных расчётов.

Уголовная ответственность наступает за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений об осуществлении платежей, а также за неправомерное использование чужих платёжных инструментов.

Следственное управление предупреждает, что законодательство РФ предусматривает серьёзную уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Ответственность несут лица, достигшие на момент совершения преступления 16-летнего возраста.

Санкция части 3 статьи 187 УК РФ предусматривает следующие виды наказания: лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, ограничение свободы и исправительные работы сроком до 2 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 месяцев до 5 лет.

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