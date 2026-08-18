Задержанный в Рязанской области агент украинской разведки дал признательные показания

Сотрудники Управления ФСБ России по Рязанской области задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который собирал и передавал Киеву разведывательную информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также Министерства обороны РФ.

По данным ТАСС, задержанный дал признательные показания. Мужчина рассказал, что пошёл на сотрудничество с украинской спецслужбой по личным причинам.

«Из-за невозможности по семейным обстоятельствам вернуться на Украину, я принял решение работать на украинскую разведку. Для этого я в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в интересах которого добывал и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и Министерства обороны Российской Федерации», — заявил задержанный на видео.

По его словам, сотрудничество с Киевом было прекращено только в связи с задержанием сотрудниками ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина родился в 1982 году на территории РСФСР. До 2022 года он являлся гражданином Украины.

Как уточнили в ФСБ, по заданию украинского куратора задержанный собрал и передал противнику сведения в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Рязанской области.

Следственным подразделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.