Умерла заслуженная артистка РФ, ведущая актриса цыганского театра «Ромэн» Наталия Бизева

16 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Наталия Бизева. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко.

«Она скончалась 16 августа после продолжительной болезни», — сказал Сергиенко, добавив, что артистка продолжительное время не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем.

Как сообщили в официальной группе театра ВКонтакте, прощание с Наталией Бизевой пройдёт 20 августа в здании театра «Ромэн». Гражданская панихида начнётся в 11:00, а в 12:30 в Храме всех святых на Соколе состоится отпевание.

По словам Николая Сергиенко, артистку похоронят рядом с её мужем и родителями — заслуженным артистом РСФСР Василием Бизевым и актрисой театра «Ромэн» Валентиной Вербицкой.

Наталия Бизева была потомственной актрисой «Ромэна» — её родители посвятили жизнь этому театру, и она пошла по их стопам с самого раннего детства. На сцену Наталия впервые вышла в пять лет — её дебют состоялся в спектакле «Кровавая свадьба».

После окончания театральной студии при «Ромэне» Наталия Бизева продолжила образование в ГИТИСе, который окончила в 1984 году. С этого момента она полностью посвятила себя служению цыганскому театру, став одной из ведущих актрис труппы.

За долгую и плодотворную карьеру Наталия Бизева сыграла десятки ярких ролей в спектаклях: «Цыганка Аза», «Цыганская легенда», «Девчонка из табора», «Четыре жениха», «Живой труп» и многих других постановках. Актриса также успешно снималась в кино. Среди её наиболее известных работ — фильмы «Дети подземелья» и «Цыганское счастье».