Рязанский театр кукол откроет новый сезон сразу двумя премьерами

Новый сезон в Рязанском театре кукол стартует с масштабного события — зрителям представят сразу две премьерные постановки. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Малый зал примет премьеру спектакля «Ежик и Медвежонок. Времена года» (0+) по мотивам знаменитых философских сказок Сергея Козлова. Режиссёром-постановщиком выступила Урсула Макарова. Эта постановка станет прекрасным выбором для семейного просмотра и самых маленьких зрителей.

В большом зале состоится премьера спектакля «Собачье сердце» (16+) по культовой повести Михаила Булгакова. Режиссёр Анна Коонен перенесёт на сцену театра кукол одно из самых сложных и многогранных произведений русской литературы.

Помимо двух премьер открытия, в новом сезоне рязанцев ждут ещё две яркие постановки, основанные на произведениях классиков отечественной литературы: «До третьих петухов» (12+) — спектакль по сказке Василия Шукшина, сочетающей в себе народный юмор и глубокую сатиру. «Простоквашино» (6+) — постановка по мотивам любимой с детства истории, рассказанной Эдуардом Успенским о Дяде Фёдоре, коте Матроскине и псе Шарике.