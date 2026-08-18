Фото: Изображение от freepik
Общество

В Солотче 19 августа снизят подачу воды из-за ремонтных работ

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

«Водоканал города Рязани» предупредило жителей микрорайона Солотча о временных неудобствах с водоснабжением. В среду, 19 августа, в связи с проведением необходимых ремонтных работ на сетях водопровода будет снижена подача холодной воды.

Ограничения продлятся с 09:00 до 15:00. В это время напор воды в кранах может быть существенно снижен, а на верхних этажах многоквартирных домов вода может пропасть полностью.

В зону отключения попадут сотни домов на четырех улицах микрорайона:

  • ул. Лесная, д. 1, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15; 
  • ул. Первомайская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 2, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9 корп. 12, д. 9б, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 20, д. 21, д. 21 корп. 1, д. 22, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 42 корп. 1, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 51а, д. 52а, д. 53, д. 53 корп. 1, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 60/1, д. 61, д. 62, д. 62а, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 67а, д. 68, д. 69, д. 69б, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 75 корп. 1, д. 76, д. 77, д. 79, д. 80, д. 80 корп. 1, д. 81, д. 82, д. 83, д. 85, д. 86, д. 87, д. 88, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 96, д. 97, д. 99; 
  • ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 2в, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 20б, д. 21, д. 22, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37а, д. 39, д. 41, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57; 
  • ул. Вольная, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 4в, д. 5, д. 6а, д. 6в, д. 7, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26.   

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и нанесли удар по топливной инфраструктуре в Одессе
Следующая статья
Рязанский театр кукол откроет новый сезон сразу двумя премьерами

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Темы
Происшествия

В Рыбном в очереди на АЗС произошла драка из-за заправки канистр

Ночью с 17 на 18 августа на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе М-5 «Урал» в городе Рыбное Рязанской области, произошёл конфликт между автомобилистами, который перерос в физическую потасовку.
Новости России

В Астрахани автослесари два дня разбирали салон автомобиля из-за спрятавшегося там питона

Мужчине потребовалось несколько дней, чтобы разобрать собственный автомобиль до основания ради спасения своего экзотического питомца — коврового питона, который забрался в недры салона.
Общество

Эксперт рассказала, как увеличить страховую пенсию на 42% за счёт отсрочки её оформления

Отсрочка выхода на страховую пенсию на пять лет может существенно увеличить размер будущих выплат — в среднем на 42%. При продолжении официальной работы прибавка оказывается ещё значительнее.
Общество

В Рязанской области беременные студентки смогут пользоваться бесплатным социальным такси

Социальное такси поможет беременным студенткам добраться до учреждений, посещение которых необходимо в период ожидания ребёнка.
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует премьера комедийного сериала «Пора на завод» — истории о москвиче, который сменил офис на металлургический цех

ади любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) и чтобы получить благословение её отца — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) — герой совершает самый безрассудный поступок в своей жизни.
Власть и политика

Павел Малков потребовал обеспечить стопроцентную безопасность в школах и на избирательных участках

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба.
Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей

По данным следствия, в августе 2025 года фигурант, действуя с целью получения материальной выгоды, неправомерно получил контактные и паспортные данные неизвестного ему лица.
Происшествия

Задержанный в Рязанской области агент украинской разведки дал признательные показания

Мужчина рассказал, что пошёл на сотрудничество с украинской спецслужбой по личным причинам. По его словам, сотрудничество с Киевом было прекращено только в связи с задержанием сотрудниками ФСБ.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье