В Солотче 19 августа снизят подачу воды из-за ремонтных работ

«Водоканал города Рязани» предупредило жителей микрорайона Солотча о временных неудобствах с водоснабжением. В среду, 19 августа, в связи с проведением необходимых ремонтных работ на сетях водопровода будет снижена подача холодной воды.
Ограничения продлятся с 09:00 до 15:00. В это время напор воды в кранах может быть существенно снижен, а на верхних этажах многоквартирных домов вода может пропасть полностью.
В зону отключения попадут сотни домов на четырех улицах микрорайона:
- ул. Лесная, д. 1, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15;
- ул. Первомайская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 2, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9 корп. 12, д. 9б, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 20, д. 21, д. 21 корп. 1, д. 22, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 42 корп. 1, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 51а, д. 52а, д. 53, д. 53 корп. 1, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 60/1, д. 61, д. 62, д. 62а, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 67а, д. 68, д. 69, д. 69б, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 75 корп. 1, д. 76, д. 77, д. 79, д. 80, д. 80 корп. 1, д. 81, д. 82, д. 83, д. 85, д. 86, д. 87, д. 88, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 96, д. 97, д. 99;
- ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 2в, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 20б, д. 21, д. 22, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37а, д. 39, д. 41, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57;
- ул. Вольная, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 4в, д. 5, д. 6а, д. 6в, д. 7, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26.