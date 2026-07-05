Фото: группа "Топор. Новости Рязани" ВКонтакте
Общество

В Рязани телевизор упал с 14-го этажа на припаркованный автомобиль

Анастасия Мериакри
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Необычный и потенциально опасный инцидент произошел в Рязани 5 июля. По словам очевидцев, с 14-го этажа жилого дома на улице Брестской был выброшен телевизор, который рухнул на припаркованный во дворе автомобиль, сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

Свидетели происшествия рассказали, что тяжелый бытовой прибор был выброшен из окна многоэтажки примерно с 14-го этажа. Телевизор упал на припаркованную во дворе машину, повредив ее. К счастью, в момент падения рядом с автомобилем никого не было — инцидент обошелся без пострадавших среди людей.

На место происшествия была вызвана полиция.

Пока полиция разбиралась в ситуации, произошел еще более странный эпизод. Один из прохожих, оказавшихся рядом с местом падения, забрал поврежденный телевизор себе. Как утверждают очевидцы, мужчина объяснил свои действия желанием «сдать технику на металлолом» и унес ее в дом, предположительно в ту же квартиру, откуда он был выброшен.

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