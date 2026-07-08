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Культура и события

В Рязани снимают видеоклип для гимна «Движения Первых»

Алексей Самохин
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В среду, 8 июля, в Рязани стартовали съёмки видеоклипа на песню «Ты должен двигаться вперёд!» — гимн «Движения Первых». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Рязанской области. 

Проект реализуют АНО «АртМастерс» совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Рязанской области содействие оказывает правительство региона и региональное министерство культуры. 

В работе — знаковые локации Рязани: площадь у гостиницы «Старый город», территория около кафе «Собака Павлова», пространство у пекарни «Дусь», «Дом молодёжи» и спортивные площадки на Спартаковской улице. Ещё 20 июня творческая группа провела скаутинг и утвердила эти площадки: они соответствуют художественной концепции и помогают раскрыть ценности проекта — стремление к развитию, созидание, объединение молодёжи и открытие новых возможностей.

Главную партию исполняет Алиса Буслова — молодая артистка, чья аудитория в социальных сетях превышает 1 миллион подписчиков. В массовых сценах задействованы участники Университетских смен, которые собрали в Рязани представителей разных регионов России.

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