В Рязани снимают видеоклип для гимна «Движения Первых»

В среду, 8 июля, в Рязани стартовали съёмки видеоклипа на песню «Ты должен двигаться вперёд!» — гимн «Движения Первых». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Рязанской области.

Проект реализуют АНО «АртМастерс» совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Рязанской области содействие оказывает правительство региона и региональное министерство культуры.

В работе — знаковые локации Рязани: площадь у гостиницы «Старый город», территория около кафе «Собака Павлова», пространство у пекарни «Дусь», «Дом молодёжи» и спортивные площадки на Спартаковской улице. Ещё 20 июня творческая группа провела скаутинг и утвердила эти площадки: они соответствуют художественной концепции и помогают раскрыть ценности проекта — стремление к развитию, созидание, объединение молодёжи и открытие новых возможностей.

Главную партию исполняет Алиса Буслова — молодая артистка, чья аудитория в социальных сетях превышает 1 миллион подписчиков. В массовых сценах задействованы участники Университетских смен, которые собрали в Рязани представителей разных регионов России.