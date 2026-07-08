Культура и события

В Рязани пройдёт международный турнир по ММА с участием зарубежных бойцов

Олеся Чугунова
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2 августа во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани состоится международный турнир по смешанным единоборствам «Битва за Рязань — 2026». В рамках мероприятия запланировано 9 поединков, в которых спортсмены Рязанской области встретятся с иностранными бойцами.

Для зрителей помимо основного турнира подготовлены интерактивные площадки с конкурсами и призами, где гости смогут проверить свои физические качества — силу, выносливость и ловкость.

Концертную часть вечера обеспечат участница проекта «Голос. Дети» Виктория Захарова и московская кавер-группа «Хулиганы». Начало мероприятия — в 18:00. Вход свободный для всех желающих. Организаторы призывают зрителей взять с собой флаги России и Рязанской области для поддержки отечественных спортсменов.

Турнир проводится Фондом ветеранов СВО совместно с Правительством Рязанской области и Федерацией ММА региона при поддержке Русской Аграрной Группы и ГК «Ф-СТРОЙ».

Возрастное ограничение 12+.

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