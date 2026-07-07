«Народный контроль» выявил недостатки в Кораблинской поликлинике

Команда «Единой России», участники программы «ГЕРОИ62» и неравнодушные жители посетили межрайонный медицинский центр в Кораблине в рамках проекта «Народный контроль».

Поликлиника удобно расположена, рядом большая парковка. Территория ухоженная, есть колясочная и детская площадка. На входе установлена кнопка вызова персонала. На территории нет урн. Фасад и плитку пандуса у входа нужно обновить. Внутри чисто, много мест для ожидания. Туалеты в хорошем состоянии и адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. На первом этаже есть стенды с актуальной информацией и расписанием приёма специалистов. В коридорах плохое освещение.

Персонал вежливый и внимательный. Для посетителей есть бесплатные бахилы и маски, на втором этаже – питьевая вода. Для маломобильных пациентов предусмотрено кресло-каталка. В детском отделении оборудована игровая комната. Работает аптека. Замечания: охрана есть только в одном из зданий. Половина камер видеонаблюдения не работает. Персонал не смог сразу найти ключи от запасного выхода, хотя в чрезвычайной ситуации время идёт на секунды. Нет кабинета неотложной помощи, не хватает медицинского оборудования.

Пациенты хорошо отзываются о работе врачей. Здесь трудятся молодые специалисты по программе «Земский доктор». Есть и своя изюминка – музей медицинских инструментов.

«Все выявленные замечания необходимо устранить. «Народный контроль» обязательно вернётся с повторной проверкой», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Присоединиться к команде можно на сайте проекта.