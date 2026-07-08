Общество

В Рязани зарегистрировали рождение малыша с необычной семейной историей

Алексей Самохин
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В преддверии Дня семьи, любви и верности в Рязани состоялась торжественная церемония регистрации рождения. Об этом рассказала руководитель главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Главными героями праздника стала семья Елисеевых, в которой родился сын. Мальчика назвали Елисеем. Как оказалось, это имя для семьи особенное: мужчин рода Елисеевых независимо от их настоящих имен издавна называли Елисеями. Отец малыша решил продолжить традицию и официально дал первенцу это имя.

«Всех мужчин в роду Елисеевых, независимо от имени, называли по прозвищу — Елисей. А папа малыша «сделал ход конем» — назвал так своего первенца!», — написала Елена Сорокина. 

Поздравить родителей пришли многочисленные родственники и друзья. Свидетельство о рождении и знак губернатора Рязанской области семье вручила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева. Торжественную регистрацию провела сотрудник ЗАГС Елена Коченова.

Елена Сорокина отметила, что на церемонии в шутку обратили внимание на символичное совпадение: Ольга Маскаева — мама троих сыновей, а Елена Коченова воспитывает трех дочерей. Молодой семье пожелали не останавливаться на одном ребенке и вновь вернуться в ЗАГС уже для регистрации следующих малышей.

«Пусть юных рязанцев становится больше! Пусть в семьях звучит детский смех и живет любовь!» — пожелала руководитель регионального управления ЗАГС.

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