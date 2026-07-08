Общество

РГУ им. Есенина вошел в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в юридической сфере

Алексей Самохин
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SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах.

МГИМО вновь подтвердил статус абсолютного лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230 000 рублей в месяц (+10 000/+5% к 2025).

На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200 000 рублей, +10 000/+5%).

Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (медианная зарплата выпускников по 180 000 рублей). Оба университета показали отличную динамику (+20 000 рублей/+13% к 2025 году).

Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина сохранил свои позиции за год и занял 20 место. Средний размер зарплат выпускников в юридической сфере вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 90 000 в месяц. 65% выпускников остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых традиционно востребованы в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе, прокуратуре, адвокатуре, международном праве.

В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные юридические университеты.

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