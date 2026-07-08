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Политика

Депутат назвал возможного заказчика покушения на бизнесмена Ермолаева в Монако

Алексей Самохин
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Депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков считает, что за покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может стоять руководство Украины и лично Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

По словам Полякова, он не сомневается в причастности Киева к произошедшему. В качестве одного из аргументов депутат привел сообщения о том, что французские следователи разыскивают гражданку Украины, подозреваемую в закладке взрывного устройства.

Собеседник агентства предположил, что Ермолаев мог стать целью из-за намерения выступить в Европарламенте и рассказать о предполагаемых коррупционных схемах, связанных с использованием западной финансовой помощи Украине.

Кроме того, Поляков допустил, что бизнесмен мог фигурировать в так называемых «пленках Миндича», которые содержат сведения о финансовых операциях представителей украинских элит.

«Я, честно говоря, даже не удивился, когда увидел новости про взрыв в Монако. Это же чисто украинский почерк: громко, нагло и с размахом», — заявил Поляков. 

Депутат отметил, что покушение на Ермолаева говорит о том, что «Киев готов на все, лишь бы сохранить свою систему воровства».

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