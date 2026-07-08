Минобороны назвало объекты, по которым нанесен ночной удар в Киеве 

Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

В ведомстве заявили, что удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

По данным Минобороны, поражено промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Кроме того, под удар попал цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.