БПЛА сбили над Рязанской областью ночью 8 июля

В течение ночи в период с 20.00 7 июля до 8.00 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.