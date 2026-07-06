В Рязанской области следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека на воде

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту смерти жителя города Рязани 2008 года рождения. Молодой человек погиб в результате утопления.

По предварительным данным, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов Рязанского района. Точные обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. В ходе процессуальной проверки будут установлены все детали трагедии, опрошены свидетели и изучены обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Рязанской области напоминает жителям региона, что любой водоем — это место повышенной опасности. Ежегодно во время купального сезона происходят несчастные случаи на воде, уносящие жизни людей.