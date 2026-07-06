Фото: sledcom.ru
Происшествия

В Рязанской области следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека на воде

Анастасия Мериакри
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Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту смерти жителя города Рязани 2008 года рождения. Молодой человек погиб в результате утопления.

По предварительным данным, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов Рязанского района. Точные обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. В ходе процессуальной проверки будут установлены все детали трагедии, опрошены свидетели и изучены обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Рязанской области напоминает жителям региона, что любой водоем — это место повышенной опасности. Ежегодно во время купального сезона происходят несчастные случаи на воде, уносящие жизни людей.

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