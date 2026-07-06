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Общество

Строительство передовой школы в Рязани завершено на 41%

Анастасия Мериакри
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В микрорайоне Мервино города Рязани продолжается возведение передовой школы. Строительство ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По плану, первые ученики переступят порог школы уже в 2027 году.

Всего до 2030 года в России появится 12 таких передовых школ. Рязанская область вошла в число первых регионов, где реализуют этот проект. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что учреждение станет не просто школой, а полноценным методическим центром и флагманом качественного образования, который будет транслировать лучшие практики на весь регион.

«Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, площадкой для роста и развития талантливых педагогов и для внедрения лучших образовательных практик. Наш регион – в числе первых, где появится такая передовая школа. По сути, она станет методическим центром для остальных школ региона и флагманом качественного образования», — сказал Павел Малков.

Как сообщили в Министерстве образования региона, строительная готовность объектов уже составляет 41%. Сейчас на площадке активно возводят несущие стены, колонны и перекрытия учебного корпуса и общежития. Параллельно кровельщики занимаются устройством крыш, а монтажники устанавливают оконные конструкции и прокладывают инженерные сети: отопление, вентиляцию, водоснабжение и электрику.

Комплекс будет включать учебный корпус на 800 мест и общежитие на 300 человек, а также современную парковую зону.

Школа будет оснащена по последнему слову техники. Помимо 60 универсальных классов, здесь откроют более 20 специализированных лабораторий. Ученики смогут работать в кабинетах 3D-моделирования, изучать биологию и экологию, осваивать IT-технологии и нейросистемы. На территории также оборудуют собственную обсерваторию, бассейн, спортивные и актовые залы, арт-студию и телестудию.

Обучение в передовой школе будет проходить с 7-го по 11-й класс. Поступить смогут только те, кто пройдет конкурсный отбор. Школьникам предложат два профиля. Технологический – включает в себя робототехнику, ИT-технологии, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику). Естественно-научный – медицину, фармацевтику и генетику. 

Педагогический и управленческий состав также будут набирать на конкурсной основе с обязательным прохождением курсов повышения квалификации.

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