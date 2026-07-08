В Рязани после гибели двух девушек возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних девушек, тела которых обнаружили возле жилого дома в Московском районе Рязани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Расследование ведется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 УК РФ — доведение до самоубийства двух и более несовершеннолетних.

На месте происшествия провели осмотр. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы и устанавливают круг общения погибших.

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Иные подробности расследования пока не раскрываются.

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