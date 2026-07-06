Опасность БПЛА в Рязанской области длилась более пяти часов

В ночь на 6 июля Рязанская область подверглась затяжной атаке беспилотных летательных аппаратов. Режим воздушной опасности в регионе непрерывно поддерживался с глубокой ночи до самого утра, заставив оперативные службы работать в режиме максимальной готовности.

Оповещения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) поступали жителям региона волнами на протяжении всей ночи:

01:41 — Оперативное объявление беспилотной опасности на территории всей Рязанской области.

— Оперативное объявление беспилотной опасности на территории всей Рязанской области. 03:51 — Повторное уведомление от РСЧС: угроза с воздуха сохраняется, граждан призывают к бдительности.

— Повторное уведомление от РСЧС: угроза с воздуха сохраняется, граждан призывают к бдительности. 05:58 — Третье предупреждение подряд, свидетельствующее о затяжном характере налета.

— Третье предупреждение подряд, свидетельствующее о затяжном характере налета. 07:26 — Официальный сигнал отбоя беспилотной опасности.

В общей сложности напряжение в небе над регионом сохранялось почти шесть часов.

Официальной информации об уничтоженных над Рязанью и областью беспилотниках на данный момент не поступало.