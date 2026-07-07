Над Рязанской областью за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Рязанской области 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений и повреждений объектов также не зафиксировано.

Глава региона напомнил жителям о мерах безопасности. При обнаружении обломков беспилотников необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112 и не приближаться к подозрительным предметам.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над территориями российских регионов, включая Рязанскую область.