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Иван Купала 7 июля: главные традиции, приметы и запреты народного праздника

Алексей Самохин
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7 июля в России отмечают Иван Купала — один из самых известных народных праздников, который сохранился со времен Древней Руси. Дата связана с Рождеством Иоанна Предтечи, однако многие традиции уходят корнями в дохристианскую эпоху, пишет Сalend.ru

Наши предки считали этот день особенным. С ним связывали очищение водой и огнем, сбор целебных трав и множество примет, по которым пытались предсказать погоду и будущий урожай.

Почему праздник называют Иваном Купалой

Название праздника объединяет христианскую и народную традиции. Имя Иван связано с Иоанном Крестителем, а слово «Купала» — с древними обрядами омовения и очищения.

На Руси верили, что именно в это время вода приобретает особую силу. Люди купались в реках и озерах, умывались утренней росой и старались провести день на природе.

Какие традиции сохранились до наших дней

Одна из самых известных традиций — сбор лекарственных трав. Считалось, что растения, собранные на Ивана Купалу, обладают особыми целебными свойствами.

Молодежь водила хороводы, пела песни и разводила костры. Через огонь прыгали парами. По народным поверьям, такой обряд приносил счастье и укреплял отношения.

Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде. По движению венка пытались узнать, какой будет судьба и когда ждать замужества.

Отдельное место в народных легендах занимал цветок папоротника. Согласно преданию, он распускается лишь раз в году — в купальскую ночь. Того, кто его найдет, ждут богатство и удача.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

В народной традиции существовал ряд запретов. В этот день старались не ссориться с близкими, не желать никому зла и не отказывать нуждающимся в помощи.

Считалось плохой приметой выбрасывать собранные травы или ломать молодые деревья без необходимости. Наши предки верили, что такое отношение к природе может обернуться неудачами.

Не рекомендовалось проводить день в одиночестве. Праздник традиционно считался временем общения, встреч с родственниками и добрых дел.

Народные приметы на 7 июля

Если утром выпала обильная роса — ждали богатого урожая огурцов и овощей.

Ясная и солнечная погода сулила теплое лето и хороший урожай зерновых культур.

Дождь на Ивана Купалу считался предвестником влажной погоды в ближайшие недели.

Много звезд на ночном небе обещало обилие грибов в лесах осенью.

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