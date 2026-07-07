В Рязани комиссия рекомендовала помиловать осуждённого за взятку 

Комиссия по вопросам помилования на территории Рязанской области рекомендовала освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденного по делу о получении взятки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Речь идет о гражданине, осужденному по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Его имя Епихина не называет. Перед принятием решения члены комиссии изучили материалы дела, семейное положение заявителя и его поведение в период отбывания наказания.

Как выяснилось, мужчина женат. На его иждивении находятся супруга, мать пенсионного возраста, нуждающаяся в постоянном уходе из-за тяжелых заболеваний, а также ребенок 2017 года рождения с инвалидностью.

Комиссия учла, что ранее суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимостей, полное признание вины, раскаяние и принесенные извинения. Осужденный имеет награды, благодарности, ведомственные медали и другие знаки отличия.

За время нахождения в исправительном учреждении взысканий он не получал. Напротив, администрация колонии поощрила его за примерное поведение и добросовестное отношение к труду. Кроме того, мужчина получил дополнительное профессиональное образование.

Администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство о помиловании.

По итогам рассмотрения всех материалов комиссия приняла решение рекомендовать помилование и освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания.