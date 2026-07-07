Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-view-brown-wooden-mallet-judge_20988638.htm#fromView=search&page=1&position=33&uuid=89d50d36-875c-48b0-9d9e-7254d5ff7403&query=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Происшествия

В Рязани комиссия рекомендовала помиловать осуждённого за взятку 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Комиссия по вопросам помилования на территории Рязанской области рекомендовала освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденного по делу о получении взятки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Речь идет о гражданине, осужденному по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Его имя Епихина не называет. Перед принятием решения члены комиссии изучили материалы дела, семейное положение заявителя и его поведение в период отбывания наказания.

Как выяснилось, мужчина женат. На его иждивении находятся супруга, мать пенсионного возраста, нуждающаяся в постоянном уходе из-за тяжелых заболеваний, а также ребенок 2017 года рождения с инвалидностью.

Комиссия учла, что ранее суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимостей, полное признание вины, раскаяние и принесенные извинения. Осужденный имеет награды, благодарности, ведомственные медали и другие знаки отличия.

За время нахождения в исправительном учреждении взысканий он не получал. Напротив, администрация колонии поощрила его за примерное поведение и добросовестное отношение к труду. Кроме того, мужчина получил дополнительное профессиональное образование.

Администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство о помиловании.

По итогам рассмотрения всех материалов комиссия приняла решение рекомендовать помилование и освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания.

«Каждому заседанию Комиссии предшествует углубленная работа ее членов по изучению личности осужденного, обратившегося к Президенту Российской Федерации с ходатайством о помиловании, для принятия объективного решения при голосовании», — написала Наталья Епихина. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области более шести часов сохраняется беспилотная опасность
Следующая статья
Собянин сообщил об уничтожении 36 беспилотников на подлёте к Москве

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Темы
Общество

Новые AI-профессии Рязанской области. Кто нужен прямо сейчас? Сколько платят?

По данным базы вакансий hh.ru, с начала лета в России было открыто более 2,4 тыс. вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта. На Центральную Россию пришлось 8% или более 200 вакансий.
Политика

Зеленский потребовал от Европы системы ПВО для Украины

По словам Зеленского, европейским государствам необходимо активнее развивать собственные разработки в сфере ПВО и делиться технологическими и промышленными возможностями с партнёрами.
Новости России

Собянин сообщил об уничтожении 36 беспилотников на подлёте к Москве

По его словам, с вечера и до 6 часов утра в направлении Московского региона было зафиксировано более 430 БПЛА
Общество

В Рязанской области более шести часов сохраняется беспилотная опасность

В Рязанской области ночью 7 июля объявили режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило жителям региона в 00:51.
Происшествия

Мошенники убедили жителя Рязани перевести на «безопасный счет» 1 млн рублей

По данному факту в отделе МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
Общество

Икона с частицей мощей праведного Феодора Ушакова прибыла в Скопин

Перед иконой будут регулярно совершать молебны о даровании победы.
Новости России

В Минобороны РФ раскрыли детали отражения ночной атаки ВСУ

Министерство обороны России сообщило о попытке масштабного налета украинских БПЛА на территорию РФ в ночь с 5 на 6 июля 2026 года. По данным ведомства, было задействовано 625 ударных беспилотников большой дальности.
Транспорт и дороги

В Рязанском округе отремонтируют трассу Ласково — Деулино

Как сообщили в региональном Минтрансе, ремонт охватит участок протяженностью 11,2 километра. Эта трасса имеет стратегическое значение для жителей и гостей области
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье