В Рязани комиссия рекомендовала помиловать осуждённого за взятку 

Комиссия по вопросам помилования на территории Рязанской области рекомендовала освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденного по делу о получении взятки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
Речь идет о гражданине, осужденному по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Его имя Епихина не называет. Перед принятием решения члены комиссии изучили материалы дела, семейное положение заявителя и его поведение в период отбывания наказания.
Как выяснилось, мужчина женат. На его иждивении находятся супруга, мать пенсионного возраста, нуждающаяся в постоянном уходе из-за тяжелых заболеваний, а также ребенок 2017 года рождения с инвалидностью.
Комиссия учла, что ранее суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимостей, полное признание вины, раскаяние и принесенные извинения. Осужденный имеет награды, благодарности, ведомственные медали и другие знаки отличия.
За время нахождения в исправительном учреждении взысканий он не получал. Напротив, администрация колонии поощрила его за примерное поведение и добросовестное отношение к труду. Кроме того, мужчина получил дополнительное профессиональное образование.
Администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство о помиловании.
По итогам рассмотрения всех материалов комиссия приняла решение рекомендовать помилование и освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания.
«Каждому заседанию Комиссии предшествует углубленная работа ее членов по изучению личности осужденного, обратившегося к Президенту Российской Федерации с ходатайством о помиловании, для принятия объективного решения при голосовании», — написала Наталья Епихина.