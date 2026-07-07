Лукаку догнал Марадону по голам на чемпионатах мира

Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду США со счетом 4:1.

В матче 1/8 финала отличился нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку. Забитый мяч стал для него восьмым на чемпионатах мира.

По этому показателю Лукаку сравнялся с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, который также забил восемь голов на мировых первенствах.

Рекорд по количеству мячей на чемпионатах мира принадлежит капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. На его счету 20 голов в матчах мировых первенств.

В четвертьфинале турнира бельгийцы встретятся со сборной Испании.