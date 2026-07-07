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Общество

Новые AI-профессии Рязанской области. Кто нужен прямо сейчас? Сколько платят?

Алексей Самохин
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По данным базы вакансий hh.ru, с начала лета в России было открыто более 2,4 тыс. вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта. На Центральную Россию пришлось 8% или более 200 вакансий. Наибольший спрос на таких специалистов зафиксирован в Воронежской (32%), Ярославской (10%), Рязанской (9%), Тульской (8%), Ивановской и Владимирской областях (по 7%).

Среди новых специальностей, которые уже появляются в российских регионах, в том числе в Центральной России, можно выделить следующие:

Специалист разметки данных для нейросетей. Обязанности: оценивать запросы пользователей и ответы модели с точки зрения безопасности, проверять ответы модели на стилистические и грамматические ошибки, проводить классификацию текстовых файлов в соответствии с установленными правилами, проверять достоверность всех фактов в ответах модели, выбирать наилучший ответ модели среди множества других.

Project-manager в HR-отдел. Обязанности: исследование рынка HR-tech и внедрение нейросетей для автоматизации рутинных задач (от поиска резюме до первичного скрининга), находить нестандартные площадки и инструменты для поиска кандидатов, разработка задания для хакатонов и карьерных мероприятий, установление партнерских отношений с вузами, развитие HR-бренд компании, реализация интерактивов для сотрудников для поддержки лояльности и развития корпоративной культуры.

Врач для обучения нейросетей. Обязанности: оценивать ответы ИИ на медицинские запросы, указывать нейросети на явные и скрытые ошибки, сравнивать ответы на медицинскую тематику и выбирать из них наиболее точный и обоснованный, определять качество источника, на который опирается ИИ для ответа на запрос, создавать эталонные ответы с помощью нейросети.

Маркетолог по работе с AI / нейросетями В2В. Обязанности: писать SEO-статьи для блогов и партнерских площадок, создавать сайты и оптимизировать их под поисковики, ведение социальных сетей продуктов, адаптировать материал под площадки, создавать визуалы, монтировать короткие видео для социальных сетей, превращать повторяющиеся задачи в AI-воркфлоу.

Юрист обучения нейросетей. Обязанности: оценивать ответы ИИ на запросы в области права, указывать нейросети на явные и скрытые ошибки, сравнивать ответы на юридическую тематику и выбирать из них наиболее точный и обоснованный, определять качество источника, на который опирается ИИ для ответа на запрос, создавать эталонные ответы с помощью нейросети.

Моушн-дизайнер/Motion designer. Обязанности: создание motion-креативов для рекламных кампаний в crypto вертикале, разработка динамичных видео под разные форматы и площадки, работа с нейросетями для генерации, доработки и ускорения продакшена, адаптация и масштабирование успешных креативных связок, тестирование визуальных гипотез, хуков, подач и форматов, взаимодействие с креативной командой, байерами и продакшеном.

Вакансии для AI-специалистов в Рязанской области и ЦФО, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Дизайнер/Графический дизайнер/AI-Visualizer, Рязань, от 50 000 до 90 000 ₽

Контент-менеджер по маркетплейсам, Рязань, от 60 000 ₽

SMM-менеджер, Ярославль, от 50 000 ₽

Интернет-маркетолог, Воронеж, от 70 000 до 90 000 ₽

Начинающий редактор, Тула, от 45 000 ₽

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