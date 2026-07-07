Над Рязанской областью ночью 7 июля сбили БПЛА

В ночь на 7 июля силы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотников. По данным Минобороны России, с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В числе регионов, где работали расчеты противовоздушной обороны, оказалась и Рязанская область. Кроме того, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Сколько беспилотников сбито над Рязанской областью пока неизвестно.