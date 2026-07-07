Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Зеленский потребовал от Европы системы ПВО для Украины

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существующих систем противовоздушной обороны Patriot недостаточно для защиты всех нуждающихся стран. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, европейским государствам необходимо активнее развивать собственные разработки в сфере ПВО и делиться технологическими и промышленными возможностями с партнёрами.

«Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении», — отметил он, комментируя вопрос создания и производства систем противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страны НАТО должны передать Киеву имеющиеся ракеты для комплексов Patriot.

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 6 июля. По данным ведомства, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и военные аэродромы. В ряде районов Киева возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку одной из самых масштабных. Зеленский после удара заявил, что украинская система ПВО не смогла в полной мере отразить применение российских баллистических ракет. Российское военное ведомство утверждает, что все намеченные цели были поражены.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Собянин сообщил об уничтожении 36 беспилотников на подлёте к Москве

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Темы
Новости России

Собянин сообщил об уничтожении 36 беспилотников на подлёте к Москве

По его словам, с вечера и до 6 часов утра в направлении Московского региона было зафиксировано более 430 БПЛА
Происшествия

В Рязани комиссия рекомендовала помиловать осуждённого за взятку 

Перед принятием решения члены комиссии изучили материалы дела, семейное положение заявителя и его поведение в период отбывания наказания.
Общество

В Рязанской области более шести часов сохраняется беспилотная опасность

В Рязанской области ночью 7 июля объявили режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило жителям региона в 00:51.
Происшествия

Мошенники убедили жителя Рязани перевести на «безопасный счет» 1 млн рублей

По данному факту в отделе МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
Общество

Икона с частицей мощей праведного Феодора Ушакова прибыла в Скопин

Перед иконой будут регулярно совершать молебны о даровании победы.
Новости России

В Минобороны РФ раскрыли детали отражения ночной атаки ВСУ

Министерство обороны России сообщило о попытке масштабного налета украинских БПЛА на территорию РФ в ночь с 5 на 6 июля 2026 года. По данным ведомства, было задействовано 625 ударных беспилотников большой дальности.
Транспорт и дороги

В Рязанском округе отремонтируют трассу Ласково — Деулино

Как сообщили в региональном Минтрансе, ремонт охватит участок протяженностью 11,2 километра. Эта трасса имеет стратегическое значение для жителей и гостей области
Общество

В Рязанской области прошли масштабные рейды полиции по мигрантам и нарушителям

В рамках проверок режима пребывания иностранных граждан в регионе было выявлено 10 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье