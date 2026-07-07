Зеленский потребовал от Европы системы ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существующих систем противовоздушной обороны Patriot недостаточно для защиты всех нуждающихся стран. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, европейским государствам необходимо активнее развивать собственные разработки в сфере ПВО и делиться технологическими и промышленными возможностями с партнёрами.

«Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении», — отметил он, комментируя вопрос создания и производства систем противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страны НАТО должны передать Киеву имеющиеся ракеты для комплексов Patriot.

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 6 июля. По данным ведомства, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и военные аэродромы. В ряде районов Киева возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку одной из самых масштабных. Зеленский после удара заявил, что украинская система ПВО не смогла в полной мере отразить применение российских баллистических ракет. Российское военное ведомство утверждает, что все намеченные цели были поражены.