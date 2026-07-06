В Скопинском округе ребёнок погиб от удара током из-за оголённых проводов на улице

Следственные органы Следственного комитета России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в поселке Поплевинский Скопинского округа. Ребенок погиб в результате удара электрическим током.

По предварительным данным, трагедия произошла на улице, где находился столб с оголенными проводами. По сообщениям в социальных сетях, именно контакт с поврежденной электролинией стал причиной гибели ребенка. Точные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву подготовить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах трагедии.