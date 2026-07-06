Солнце обновило рекорд последних двух лет по количеству вспышек за сутки

Всплеск солнечной активности в выходные дни привел к обновлению рекорда последних двух лет по числу вспышек за сутки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, пишет ТАСС.

Согласно данным ученых, 5 июля в период с 00 до 24 часов по всемирному времени было зафиксировано 24 вспышки класса C и выше. При подсчете по московскому времени этот показатель составил 26 вспышек. В обоих случаях это самый высокий показатель за последние два года.

Согласно данным мониторинга Института прикладной геофизики, на Солнце 5 июля было зафиксировано 12 вспышек класса M (средней мощности) и 19 вспышек класса C (относительно слабые). Такое количество вспышек различного класса свидетельствует о значительной активизации процессов на нашей звезде.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Таким образом, вспышки класса M в миллион раз мощнее минимального класса A, а вспышки класса X — в десять миллионов раз.

Мощные солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы, достигая Земли через 1-3 дня после вспышки, могут провоцировать геомагнитные бури различной интенсивности. Это может повлиять на работу спутниковой навигации, радиосвязи и самочувствие метеозависимых людей.