Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Украинские БПЛА впервые атаковали Омский НПЗ

Анастасия Мериакри
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Системы ПВО перехватили несколько украинских беспилотников над Омской областью, о чем сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём канале в «Макс». Этот инцидент стал первым случаем сбития дронов над территорией региона. Целью удара стал северный промышленный узел города, включая стратегически важный Омский нефтеперерабатывающий завод.

Атака произошла в понедельник, 6 июля. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил факт удара в своем канале в Макс.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска», — отметил глава региона, подчеркнув, что российские средства ПВО ликвидировали значительную часть дронов, направлявшихся к цели.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако несколько аппаратов все же смогли достичь района расположения стратегических предприятий.

Объектом атаки стал Омский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. В непосредственной близости от завода также находятся предприятие по производству смазочных материалов, химическое производство, завод арматуры, объекты хранения нефтепродуктов, теплоэлектроцентраль и другие промышленные объекты.

В ответ на угрозу в Омске были приняты экстренные меры безопасности: в Центральном и Октябрьском административных округах активировались системы экстренного оповещения, жители получили уведомления от МЧС России, в аэропорту Омска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности авиаперелетов

Губернатор Виталий Хоценко обратился к жителям региона с призывом не поддаваться панике и доверять исключительно официальным источникам информации. Также он рекомендовал гражданам не приближаться к возможным обломкам дронов, не вести видеозапись и фотосъемку места происшествия.

До этого инцидента в Омске фиксировались исключительно предупреждения о потенциальной угрозе со стороны беспилотников.

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