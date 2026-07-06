Украинские БПЛА впервые атаковали Омский НПЗ

Системы ПВО перехватили несколько украинских беспилотников над Омской областью, о чем сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём канале в «Макс». Этот инцидент стал первым случаем сбития дронов над территорией региона. Целью удара стал северный промышленный узел города, включая стратегически важный Омский нефтеперерабатывающий завод.

Атака произошла в понедельник, 6 июля. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил факт удара в своем канале в Макс.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска», — отметил глава региона, подчеркнув, что российские средства ПВО ликвидировали значительную часть дронов, направлявшихся к цели.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако несколько аппаратов все же смогли достичь района расположения стратегических предприятий.

Объектом атаки стал Омский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. В непосредственной близости от завода также находятся предприятие по производству смазочных материалов, химическое производство, завод арматуры, объекты хранения нефтепродуктов, теплоэлектроцентраль и другие промышленные объекты.

В ответ на угрозу в Омске были приняты экстренные меры безопасности: в Центральном и Октябрьском административных округах активировались системы экстренного оповещения, жители получили уведомления от МЧС России, в аэропорту Омска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности авиаперелетов

Губернатор Виталий Хоценко обратился к жителям региона с призывом не поддаваться панике и доверять исключительно официальным источникам информации. Также он рекомендовал гражданам не приближаться к возможным обломкам дронов, не вести видеозапись и фотосъемку места происшествия.

До этого инцидента в Омске фиксировались исключительно предупреждения о потенциальной угрозе со стороны беспилотников.