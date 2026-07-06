В Новосибирской области впервые объявлен режим беспилотной опасности

В Новосибирской области впервые введен режим беспилотной опасности. Экстренное оповещение было разослано жителям региона в 21:45 по местному времени (17:45 мск) 6 июля 2026 года через региональную подсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В экстренном оповещении гражданам настоятельно рекомендовано по возможности оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами. Жителям также предписано избегать нахождения у окон.

«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!» — говорится в сообщении ведомства.

Тем гражданам, кто в момент объявления тревоги оказался на улице или в общественном транспорте, предписано немедленно проследовать в ближайшее укрытие или другое защищенное место.

Ранее стало известно, что в Омской области впервые сбили украинские беспилотники.