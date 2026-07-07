Часть жителей Солотчи осталась без света 

В Рязани произошло отключение электроэнергии. Как сообщили в РГРЭС, в 13:00 из-за технологического нарушения без электроснабжения остались потребители в Солотче.

Отключение затронуло улицу Мещерскую в Солотче, Солотчинское шоссе, микрорайон Солотча, а также садоводческое товарищество «Отдых» в Полянском сельском поселении.

В настоящее время аварийные бригады проводят работы по локализации поврежденных участков сети и восстановлению электроснабжения.

В РГРЭС принесли извинения жителям за доставленные неудобства. По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться по телефону 55-01-12.