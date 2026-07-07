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Политика

Эксперт назвал истинные причины отказа Киева забрать тела погибших в Константиновке

Алексей Самохин
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Украинская сторона отказалась принять тела погибших военнослужащих, которые находились в районе Константиновки. Возможные причины такого решения в беседе с «МК» прокомментировал военно-политический эксперт, ветеран СВО Ян Гагин.

По его мнению, отказ может быть связан как с нежеланием официально подтверждать потери, так и с необходимостью последующих социальных выплат семьям погибших. Эксперт считает, что признание факта гибели военнослужащих влечет оформление документов и выплату предусмотренных компенсаций родственникам.

Гагин также затронул тему иностранных наемников, которые могли участвовать в боевых действиях на этом направлении. Он отметил, что подтверждение гибели таких лиц требует дополнительной работы с документами и родственниками, а также взаимодействия с дипломатическими структурами других государств.

Эксперт утверждает, что информация об участии иностранных граждан в боях под Константиновкой обсуждается в украинском сегменте интернета. При этом он подчеркнул, что установить личность погибших без документов зачастую бывает сложно.

По словам Гагина, украинские власти могут стремиться минимизировать публичное освещение потерь. Он считает, что именно этим может объясняться отказ от приема тел погибших военнослужащих.

«Но Украина будет списывать их на «без вести пропавших», на дезертиров или просто замалчивать факты. Такова их обычная практика: при малейшей возможности отказываться от своих потерь, чтобы не платить компенсации», — говорит эксперт.

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