Трассу М-5 в Рыбновском районе перекроют на 2 часа

Госавтоинспекция сообщила, что 8 июля 2026 года в период с 04:00 до 06:00 в связи с проведением аварийных работ будет временно перекрыто движение транспортных средств на 170-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рыбновском муниципальном округе.

Объезд будет организован через город Рыбное по следующему маршруту:

ул. Малое шоссе → ул. Большая → ул. Макаренко.

Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании маршрута, соблюдать требования временных дорожных знаков, а также быть предельно внимательными и осторожными при движении по объездному пути.