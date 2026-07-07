В 20 муниципалитетах Рязанской области отменили особый противопожарный режим

С 7 июля на территориях 20 муниципальных образований Рязанской области отменён особый противопожарный режим. Решение принято в связи с нормализацией погодных условий, сообщили в региональном управлении МЧС России.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пожароопасный сезон в регионе продолжается. Жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

Спасатели напоминают, что нельзя разводить костры в лесах, на торфяниках, а также ближе 50 метров от зданий и сооружений. Запрещено использовать открытый огонь во время сильного ветра и неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, не следует оставлять в лесу непотушенные спички, окурки, стеклянные бутылки и осколки, которые могут стать причиной возгорания.

При обнаружении природного пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 112.

В МЧС напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.