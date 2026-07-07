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Культура и события

День семьи, любви и верности в Рязани: полная программа праздничных мероприятий 8 июля

Олеся Чугунова
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8 июля 2026 года в Рязани состоится цикл мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. Праздничные площадки будут работать в разных районах города с 11:00 до 18:00.

11:00 – семейный фестиваль под открытым небом «Петр и Феврония: путь через века».
Место проведения: Почтовая улица, у библиотеки им. Б.И. Жаворонкова.

14:00 – торжественная регистрация браков.
Место проведения: Рязанская ВДНХ.

17:00 – спортивный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Место проведения: Лесопарк.

17:00 – музыкально-поэтическая программа «Я подарю тебе ромашку».
Место проведения: Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина.

17:00 – торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность».
Место проведения: Архиерейский двор Рязанского Кремля.

18:00 – праздничный концерт «Подари мне свою любовь».
Место проведения: Зеленый театр ЦПКиО.

18:00 – праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Место проведения: Нижний городской сад.

18:00 – X Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».
Место проведения: Архиерейский двор Рязанского Кремля.

18:00 – концерт «Музыка любви».
Место проведения: площадь Муниципального культурного центра.

Организаторы приглашают рязанцев и гостей города провести этот день в кругу семьи, разделить праздник любви, добра и семейных традиций, а также посетить выступления, церемонии и фестивали на наиболее удобных площадках. Вход на все события свободный.

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