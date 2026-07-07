Ветерану СВО из Сасово установили «Умный дом»

Фонд «Защитники Отечества» не ограничивается разовой помощью — в Рязанской области внедряют долгосрочные технологические решения для реабилитации бойцов. Очередным примером стал Александр Мазунов, ветеран спецоперации из Сасовского округа. В его жилище специалисты завершили полную реновацию пространства с использованием комплекса интеллектуальных систем.

Александр получил тяжелое ранение на передовой, после чего был уволен из армии, но не сдался: он ведет активную жизнь, занимается спортом, прокачивает профессиональные навыки и строит планы на будущее. Чтобы эти планы воплощались легче, социальный координатор фонда Диана Никитина организовала для него настоящую «умную» среду.

В доме ветерана теперь установлены датчики утечки воды, газа и задымления — они работают в автоматическом режиме и исключают риски для здоровья. Убираться помогает робот-пылесос, а бытовые процессы упрощает интеграция всех устройств в единую сеть «Умный дом». Отдельное внимание — рабочему месту: Александру подобрали эргономичный стол с регулировкой высоты и современный компьютер, чтобы он мог комфортно учиться и работать.

Кроме того, боец получил коллекцию адаптивной одежды — она сшита с учетом его физических особенностей и удобна как для повседневной носки, так и для тренировок.

«Я очень благодарен своему социальному координатору Никитиной Диане Наильевне за оказанную помощь. С системой «Умный дом» моя жизнь станет проще, и я больше времени смогу уделять обучению, саморазвитию и работе», — сказал Александр Мазунов.

Помощь ветеранам сегодня — это не только медицина и соцподдержка, но и высокотехнологичный сервис, который возвращает человека к полноценной жизни в гражданском обществе. Работа в этом направлении ведется системно и будет продолжена для всех нуждающихся защитников Отечества.