Общество

Ветерану СВО из Сасово установили «Умный дом»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Фонд «Защитники Отечества» не ограничивается разовой помощью — в Рязанской области внедряют долгосрочные технологические решения для реабилитации бойцов. Очередным примером стал Александр Мазунов, ветеран спецоперации из Сасовского округа. В его жилище специалисты завершили полную реновацию пространства с использованием комплекса интеллектуальных систем.

Александр получил тяжелое ранение на передовой, после чего был уволен из армии, но не сдался: он ведет активную жизнь, занимается спортом, прокачивает профессиональные навыки и строит планы на будущее. Чтобы эти планы воплощались легче, социальный координатор фонда Диана Никитина организовала для него настоящую «умную» среду.

В доме ветерана теперь установлены датчики утечки воды, газа и задымления — они работают в автоматическом режиме и исключают риски для здоровья. Убираться помогает робот-пылесос, а бытовые процессы упрощает интеграция всех устройств в единую сеть «Умный дом». Отдельное внимание — рабочему месту: Александру подобрали эргономичный стол с регулировкой высоты и современный компьютер, чтобы он мог комфортно учиться и работать.

Кроме того, боец получил коллекцию адаптивной одежды — она сшита с учетом его физических особенностей и удобна как для повседневной носки, так и для тренировок.

«Я очень благодарен своему социальному координатору Никитиной Диане Наильевне за оказанную помощь. С системой «Умный дом» моя жизнь станет проще, и я больше времени смогу уделять обучению, саморазвитию и работе», — сказал Александр Мазунов.

Помощь ветеранам сегодня — это не только медицина и соцподдержка, но и высокотехнологичный сервис, который возвращает человека к полноценной жизни в гражданском обществе. Работа в этом направлении ведется системно и будет продолжена для всех нуждающихся защитников Отечества.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области 8 июля ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
Следующая статья
В мэрии Рязани рассказали, каких собак надо выгуливать в наморднике

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Темы
Культура и события

День семьи, любви и верности в Рязани: полная программа праздничных мероприятий 8 июля

Праздничные площадки будут работать в разных районах города с 11:00 до 18:00.
Общество

«Народный контроль» выявил недостатки в Кораблинской поликлинике

Команда «Единой России», участники программы «ГЕРОИ62» и неравнодушные жители посетили межрайонный медицинский центр в Кораблине в рамках проекта «Народный контроль».
Общество

Четыре блогера из Рязанской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов.
Общество

В Рязани открылся дополнительный набор в первые классы

С 6 июля, с 9:00, рязанские школы начинают приём заявлений от родителей, чьи дети ещё не зачислены в первый класс.
Общество

РГУ имени С. А. Есенина стал научным партнёром в развитии Центрального парка культуры и отдыха

3 июля было подписано трёхстороннее соглашение между администрацией города, Фондом Колесникова и вузом — документ закрепляет совместную работу над изучением и развитием ключевой зелёной зоны Рязани, прежде всего парка «Рюмина Роща».
Общество

Павел Малков рассказал о замене 80-летнего трубопровода на Садовой в Рязани

В Рязанской области продолжается масштабное обновление коммунальных сетей.
Общество

Активистка из Рязани доказала: общественная деятельность не мешает сдать ЕГЭ на 200 баллов

Девушка не только активно участвует в жизни Движения Первых, но и сдала ЕГЭ по химии и биологии на 200 баллов.
Общество

«Тимур и его команда» в Рязанской области взяла шефство над семьями героев СВО

В регионе стартовала благотворительная инициатива для семей погибших и без вести пропавших бойцов спецоперации — проект получил имя «Тимур и его команда».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье