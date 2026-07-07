Стартовали съемки продолжения лирической комедии «Иванько»

Телеканал ТНТ и компания Russian Code приступили к съёмкам нового сезона популярной лирической комедии «Иванько» (16+). История трёх подруг Вали, Насти и Яси покорила зрителей искренностью, самоиронией и честным разговором о том, что знакомо каждому: о любви, дружбе, семье, поиске себя, ошибках и попытках начать жизнь заново. Зрители наконец узнают, как сложится в дальнейшем судьба любимых героев. После телевизионной премьеры новый сезон также выйдет в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, в библиотеке которого уже доступны предыдущие два.

Премьера «Иванько» на ТНТ состоялась осенью 2020 г. и быстро превратила сериал в один из самых узнаваемых и любимых проектов телеканала. В 2023 г. вышел второй сезон. За прошедшие с этого момента годы интерес к проекту не угасал. Поклонники регулярно спрашивали о продолжении, обсуждали судьбы героев и даже строили собственные версии развития событий.

События нового сезона начинаются спустя три месяца после финала второго. Кажется, что герои готовы двигаться дальше, однако жизнь вновь вносит свои коррективы. У Вали (Лина Миримская) настоящий жизненный кризис. Помимо двух работ, на её плечах оказываются бабушка с непростым характером и беременная Даша (Анастасия Акатова), которая панически боится предстоящих родов. А отношения с Макаром (Денис Шведов) переходят в новую, непривычную фазу. В попытке разобраться в себе и научиться жить не только ради других, Валя обращается к психологу. Но там ее неожиданно догоняет ее прошлое. Настя (Валентина Мазунина) никак не может добиться развода с Сеней (Дмитрий Журавлев), который все пытается ее вернуть самыми нелепыми способами. Настя решает, что отношения ей больше не нужны. Зато нужен ребёнок. И как можно скорее. Яся (Виктория Заболотная) старается пережить расставание с Елисеем (Антон Шаврин) и полностью погружается в работу. Но забыть бывшего оказывается не так просто, у них всё ещё общий бизнес, а в жизни самого Елисея произошли серьёзные перемены, что заставляет Ясю задуматься, а не совершила ли она ошибку.

В продолжении истории героям вновь предстоит искать ответы на самые важные вопросы: можно ли исправить ошибки прошлого, научиться любить себя и начать новую жизнь, когда всё идёт совсем не по плану. Они будут попадать в абсурдные ситуации, принимать решения, спорить, мириться и снова искать своё счастье. Как и прежде, главным оружием героев останутся чувство юмора, самоирония и способность двигаться вперёд даже тогда, когда кажется, что весь мир настроен против них.

Режиссёром, шоураннером и автором сценария нового сезона вновь выступает Ксения Воронина, благодаря которой проект сохраняет свою уникальную интонацию — одновременно смешную, трогательную и удивительно жизненную.

К своим ролям вернулись: Лина Миримская, Валентина Мазунина, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Михаил Тройник, Алексей Вертков, Антон Шаврин, Дмитрий Журавлев, Анастасия Акатова, Ольга Волкова, Екатерина Мельник, Софья Лебедева, Алексей Ведерников, Павел Акимкин, Елена Муравьева, Марианна Шульц и др.

К актёрскому составу присоединились Константин Крюков и Кристина Новикова. Новые персонажи серьезно повлияют на жизнь любимых героев.

Съемки нового сезона продлятся до середины осени.

Ксения Воронина, шоураннер, режиссер, сценарист: «Мне кажется, проект уже давно живет своей жизнью, имея большую фан-базу. И если, несмотря на все сложности, обстоятельства и переносы, его продолжение все-таки запускается, значит именно сейчас это нужно зрителям. Потому что в нем, помимо честного разговора с самим собой, юмора и здоровой самоиронии, есть еще много любви, надежды и веры, что все непременно будет хорошо. Это то, чего нам всем сейчас особенно не хватает. Ну и конечно, без сюрпризов мы зрителя не оставим».

Лина Миримская, актриса: «Мне кажется, на моё восприятие Вали время почти не повлияло. Она уже давно сформировавшаяся личность. Конечно, жизнь меняется, меняемся мы сами, но Валя остаётся Валей — именно за это её и любят зрители. При этом в новом сезоне ей предстоит многое переосмыслить. Она всегда больше заботилась о других, чем о себе, брала на себя чужие проблемы и ответственность. Но в какой-то момент приходит понимание, что невозможно постоянно отдавать и совсем не думать о собственном счастье. Так что да, в этом сезоне мы с Валей будем учиться заботиться о себе».

Валентина Мазунина, актриса: «Я думаю, зрители любят героев “Иванько” за то, что они очень настоящие. Это обычные люди со своими слабостями, ошибками, мечтами и проблемами. Всё, что происходит с ними, близко каждому из нас.

В новом сезоне будет очень много юмора, но и драмы тоже хватит. Меня очень тронула линия Насти, многие переживания моей героини мне понятны и знакомы. Зрителей ждёт очень эмоциональное продолжение этой истории».

Виктория Заболотная, актриса: «Возвращение в “Иванько” для меня — настоящий праздник. Я очень ждала этот день, скучала по команде и была безумно рада снова всех увидеть. В новом сезоне Яся пройдет большой путь взросления. При прочтении сценария парочку раз сделала так: «Ого! Ой, нет. Да? Серьезно? Ладно». Зрителей ждёт очень эмоциональный сезон. Мы по-прежнему будем говорить о любви, дружбе и о том, как непросто иногда бывает найти себя. А ещё о том, что все наши слабости, странности и нелепости — это тоже часть нас, которую важно принимать и любить».