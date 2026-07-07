Ушел из жизни актёр сериала «Бандитский Петербург» Арташес Алексанян

На 65-м году жизни скончался известный российский и армянский актер Арташес Алексанян, знакомый зрителям по ролям в культовых криминальных сериалах. Об этом сообщает aif.ru

Сердце артиста остановилось в ночь на 6 июля в одной из больниц, куда он был экстренно госпитализирован за три дня до этого. Известно, что в последнее время Алексанян мужественно боролся с тяжелым недугом. До своего 65-го дня рождения актер не дожил всего 11 дней.

Арташес Алексанян родился 17 июля 1961 года в Ереване. Свою театральную карьеру он начинал на родине:

1988–1990 годы — служил в Национальном академическом театре имени Габриела Сундукяна.

— служил в Национальном академическом театре имени Габриела Сундукяна. 1992–1994 годы — выходил на сцену Ереванского артистического театра имени Мгера Мкртчяна.

Дебют актера в кинематографе состоялся в 1988 году в картине «Когда наступит день». За годы карьеры Алексанян успел сняться в нескольких десятках телевизионных и кинопроектов. Наибольшую популярность и любовь массового зрителя ему принесли яркие эпизодические роли в популярных российских детективных сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей-4» и «Бандитский Петербург-4».