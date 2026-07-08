Женщина пострадала в ДТП с грузовиком в Скопине

7 июля, примерно в 17:14, в городе Скопине на улице Рязанской, по предварительной информации, 57-летняя жительница Скопинского района, управляя автомобилем «Джак», совершила столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом под управлением 30-летнего жителя Ряжского района.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Джак» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.