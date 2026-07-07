Павел Малков поручил обеспечить связь в рязанских муниципалитетах даже при аварийных отключениях электричества

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе заседания регионального Правительства поручил проработать дополнительные меры, которые позволят обеспечить муниципалитеты устойчивой мобильной связью и Интернетом в период аварийных отключений электроэнергии. Вопрос важен и для своевременного информирования граждан, и для качественной работы служб, занятых в ликвидации последствий и восстановлении инфраструктуры.

На прошедших выходных регион накрыл мощный грозовой фронт с ливнями, шквалистым ветром и градом, из-за чего без света остались жители сразу нескольких округов — Спасского, Сараевского, Клепиковского, Сасовского, Старожиловского, Ряжского и других. Энергетики незамедлительно развернули аварийно-восстановительные работы на повреждённых ЛЭП.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост доложил на заседании, что с 4 по 6 июля перебои зафиксированы на более чем 200 линиях, без напряжения оказались 1649 трансформаторных подстанций, а в зоне отключений временно находились свыше 70 тысяч человек. К утру 7 июля последствия стихии удалось практически устранить — восстановление продолжается только в Спасском районе. Однако 6 июня новые аварии случились из-за повторных ливней с градом в нескольких муниципалитетах. По словам министра, до 17.00 ситуация будет полностью урегулирована, а энергетики уже приступили к устранению повреждений по заявкам граждан.

Отдельно Артем Уворвихвост подчеркнул: информирование жителей о погоде и ходе работ серьёзно затруднялось тем, что базовые станции связи надолго оставались без питания. Это же мешало оперативному взаимодействию служб. Сейчас рассматриваются варианты использования альтернативных источников связи для оповещения населения, а также ускоренной переброски бригад и техники.

Губернатор Павел Малков подчеркнул:

«В целом хочу отметить достаточно качественную работу аварийных служб. При этом с информированием граждан пока проседаем. Мы работаем, но люди должны понимать, сколько еще ждать в случае таких отключений на сетях. Были жалобы в выходные на отсутствие информации дежурных служб, проблемы с мобильной связью, доступом к сети Интернет. Надо обратить внимание на вопрос информирования граждан в экстренных, аварийных ситуациях, а также посмотреть, соблюдаются ли нормативы электроснабжения базовых станций связи в таких случаях. Сейчас это имеет особое значение».

Глава региона дал соответствующие поручения заместителю Председателя Правительства Рязанской области Андрею Журко.