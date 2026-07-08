Момент прилёта, кадр из видео
Политика

Генерал Попов: взорванный под Киевом объект был секретной базой НАТО

Алексей Самохин
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На складе в посёлке Вишнёвое, который на днях подвергся удару российской армии, на самом деле хранилось экспериментальное оружие стран НАТО — именно поэтому в Генштабе ВСУ поспешили откреститься от этого объекта, заявив, что детонация произошла «не на их территории». Об этом в разговоре с «МК» заявил военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

В Сети разошлись кадры последствий детонации гигантского склада боеприпасов на территории киевского машиностроительного завода «Визар» в районе Вишнёвого — удар был нанесён 6 июля. Посёлок после взрыва выглядит как настоящее поле боя, а произошедшее вызвало на Украине настоящий скандал: украинский Генштаб демонстративно отказался признавать этот объект своим, заявив, что он не входит в зону ответственности ВСУ.

Владимир Попов уверен: дело здесь исключительно в политике. По его словам, генштабу попросту невыгодно признавать очевидное — на складе хранилось оружие и боеприпасы, которые страны НАТО испытывали на живом полигоне, в который превратилась вся территория Украины. Не исключено, отмечает эксперт, что там находились арсеналы Великобритании, Германии, Франции — а может, и вовсе всех натовских союзников разом.

Роль украинской нацгвардии на объекте, по мнению эксперта, сводилась исключительно к охране внешнего периметра — складов, исследовательских центров и командных пунктов, где на деле работали иностранные специалисты. Ни местное население, ни армейское командование на местах туда попросту не допускались. Поэтому, продолжает Попов, украинская сторона сейчас хором и заявляет, что «знать не знает», что именно взорвалось на этом объекте — и в этом украинцы даже не лукавят: высшее руководство страны всё прекрасно знает, но озвучить это официально не имеет права, поскольку речь идёт по сути об иностранной военной базе на украинской территории.

По оценке эксперта, это лишь первый звоночек того, что военная колонизация Украины идёт полным ходом. Он напоминает о ранее обнаруженных на украинской территории химических и биологических лабораториях — и задаётся вопросом, сколько подобных объектов было заблаговременно эвакуировано и до сих пор остаётся замаскированным. Украина, убеждён Попов, полностью утратила самостоятельность как административно-хозяйственный субъект и фактически превратилась в колонию Запада, существующую исключительно за счёт западных денег, сил, средств и интеллектуальных ресурсов. Страна уже стоит по стойке «смирно» перед своими западными кураторами — просто вслух об этом пока никто не говорит. Однако подобные эпизоды складываются в чёткую картину, и, как полагает эксперт, уже к осени станут известны новые факты, подтверждающие эту тенденцию.

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