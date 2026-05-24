Фото: t.me/pravitelstvokbr
Политика

Умер глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов

Алексей Самохин
Глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. О его смерти утром 24 мая сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в Баксане. Карьеру он начал в 1996 году с должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария».

Позже Ахохов перешел на работу в налоговые органы. С 1998 года он занимал различные должности в системе УМНС и ФНС по КБР. В разные годы руководил межрайонными инспекциями ФНС по Нальчику и №2 по республике, служил в органах налоговой полиции и в управлении налоговых преступлений МВД по КБР.

Весной 2015 года Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарии.

Исполняющим обязанности главы администрации Нальчика он стал 2 апреля 2018 года. Уже 8 июня депутаты утвердили его в должности.

