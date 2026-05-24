Над Рязанской областью ночью 24 мая сбит беспилотник

В ночь на 24 мая в Рязанской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

В общей сложности, по данным Министерства обороны России, в период с 20:00 23 мая до 7:00 24 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Напомним, опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области 23 мая в 20:16. Отбой беспилотной опасности дали в 24 мая в 8:35.