Переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса продолжатся с инициативы. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Однако, по мнению парламентария, успех диалога возможен только при одном важном условии: США должны перестать затягивать процесс.

Толмачев подчеркнул, что прошлый опыт показывает: если посредники и участники переговоров не настроены на реальный результат, а лишь тянут время, толку от таких встреч не будет.

«Взаимодействие может быть плодотворным, только если наши визави действительно хотят достичь целей, а не имитировать бурную деятельность», — пояснил он.

Для России же приоритет остается неизменным: любые дипломатические усилия должны вести к выполнению задач, которые поставил президент Владимир Путин. Депутат добавил, что Москва всегда приветствует конструктивный диалог, но только если он ведет к конкретным результатам, а не становится инструментом промедления.