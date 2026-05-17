Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Россия ответит Киеву за 556 сбитых дронов, эксперт назвал сроки и цели ударов

Алексей Самохин
С вечера 16 мая по утро 17-го российские средства противовоздушной обороны уничтожили 556 украинских беспилотников. Это одна из самых масштабных атак ВСУ за весь период боевых действий. Дроны перехватывали над Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тверской, Ростовской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и рядом других регионов.

Подмосковье удар тоже не миновал. Губернатор Андрей Воробьёв подтвердил жертвы. В Химках беспилотник врезался в частный дом: одна женщина погибла, ещё один человек оказался под завалами. В Мытищах погибли двое.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru не оставил сомнений: ответ последует жёсткий. По его словам, Россия систематически выявляет и поражает цели ВСУ, а фронт продолжает двигаться. Идёт освобождение Красного Лимана, Константиновки и ряда других населённых пунктов.

«Удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам. Вероятно, предстоящие сутки покажут нам, что к чему», — заявил эксперт.

Министерство обороны РФ уже сообщило, что российские войска нанесли мощный удар по местам сборки беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 164 районах.

Дандыкин назвал несколько мотивов ночной атаки. По его оценке, это прежде всего сигнал: Киев не намерен вести переговоры о мире. Эксперт также обратил внимание на визит Владимира Путина в Китай, запланированный в ближайшее время, и на недавний конфликт Украины с КНР из-за невозвращённого долга. Атака, по мнению специалиста, могла быть косвенным посланием и в этом направлении.

После ночных событий взрывы начали фиксироваться на объектах ВСУ по всей Украине: сообщения поступали из Одесской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

