Изображение от fabrikasimf на Magnific
Новости России

Московские аэропорты работают в особом режиме, 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы

Алексей Самохин
Минувшей ночью 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства над Москвой. Об этом сообщает Минтранс РФ. 

Московский авиаузел пережил напряжённую ночь. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 51 воздушное судно было перенаправлено на запасные аэродромы. Ситуация находится под особым контролем Минтранса и Росавиации, сообщает сайт министерства. 

Четыре аэропорта московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжают принимать и отправлять рейсы в штатном режиме. Однако 32 рейса на вылет задержаны более чем на два часа.

Обстановка в залах ожидания спокойная, аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы, привлечён дополнительный персонал. На месте дежурят инспекторы Ространснадзора.

Ограничения воздушного пространства введены ради безопасности полётов. Это приоритет, который не обсуждается.

