Московский авиаузел пережил напряжённую ночь. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 51 воздушное судно было перенаправлено на запасные аэродромы. Ситуация находится под особым контролем Минтранса и Росавиации, сообщает сайт министерства.

Четыре аэропорта московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжают принимать и отправлять рейсы в штатном режиме. Однако 32 рейса на вылет задержаны более чем на два часа.

Обстановка в залах ожидания спокойная, аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы, привлечён дополнительный персонал. На месте дежурят инспекторы Ространснадзора.

Ограничения воздушного пространства введены ради безопасности полётов. Это приоритет, который не обсуждается.