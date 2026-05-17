DARA, Bangaranga
Певица Дара выиграла «Евровидение-2026», интрига держалась до самого последнего момента

Певица Дара принесла Болгарии победу на 70-м песенном конкурсе «Евровидение», набрав 516 баллов. Она стала первой сразу в двух зачётах — по голосам национальных жюри и по голосам телезрителей, что сделало её победу безоговорочной.

Артистке 27 лет, она родилась в Варне, пишет Ura.ru. Популярность в Болгарии Дарина обрела в 2015 году после участия в шоу X Factor, где заняла третье место. После этого она заключила контракт с известным музыкальным лейблом и начала выступать под сценическим псевдонимом DARA. С 2021 года певица является наставником в болгарской версии шоу «Голос»: участники ее команды дважды становились победителями проекта. Творческое портфолио исполнительницы включает два студийных альбома и около 30 синглов, а также статус одной из ведущих поп-звезд страны.

Интрига до последней секунды

Долгое время казалось, что победит Израиль. Певец Ноам Беттан уверенно лидировал после зрительского голосования: 343 балла и первая строчка в таблице. Результаты Болгарии как лидера жюри объявили последними — и только тогда стало ясно, кто победил. Дара опередила Беттана и вырвала титул в самом конце. Его песня «Michelle» звучала на трёх языках — английском, французском и иврите — и сопровождалась смешанной реакцией зала: одни кричали в знак неодобрения, другие размахивали израильскими флагами.

Победную песню Bangaranga Дара описала просто: «Она о том, что всё возможно и всё будет хорошо». Этого оказалось достаточно, чтобы покорить и жюри, и зрителей.

Третье место заняла 22-летняя Александра Кэпитэнеску из Румынии с композицией «Choke Me»

Бойкот, фавориты и аутсайдеры

Конкурс прошёл на фоне политического напряжения. Из-за участия Израиля пять стран отказались от выступления: Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения. Страны требовали исключить Израиль из-за агрессии в отношении Палестины, но организаторы заявили, что конкурс вне политики. Как связать такое заявление с исключением России, непонятно. Впрочем, россиянам этот конкурс особо и не интересен 

Главным фаворитом сезона считался финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. В тройку претендентов также входили грек Акилас Митилинэос и австралийка Дельта Гудрем. По итогам Финляндия заняла шестое место, Австралия четвёртое, Греция десятое.

Хуже всех выступила Великобритания. Сэм Бэттл, известный под псевдонимом Look Mum No Computer, получил один балл от украинского жюри и ноль от зрителей всех стран. Впрочем, это не абсолютный антирекорд: в 2021 году британские участники не набрали вообще ничего.

