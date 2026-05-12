Известного шеф-повара задержали по подозрению в изнасиловании в Лондоне

В Великобритании полиция Лондона задержала популярного шеф-повара, который регулярно выступает на телевидении. Его подозревают в изнасиловании и сексуальном насилии, сообщает aif.ru со ссылкой на издание Daily Star.

По данным полиции, предполагаемое нападение произошло в одном из домов Лондона в январе 2026 года. Мужчину задержали 11 апреля по подозрению в изнасиловании, сексуальном насилии, принуждении к сексуальной активности без согласия.

Продолжение после рекламы

После нескольких часов содержания под стражей шеф-повара отпустили под залог. Расследование продолжается. Имя подозреваемого не раскрывается в интересах следствия.