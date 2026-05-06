Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу из-за срыва поставок сырья

Крупнейший на Украине металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» был вынужден остановить производственные мощности. Как пишет aif.ru со ссылкой на украинские СМИ, причиной стал срыв поставок сырья государственным железнодорожным оператором «Укрзализныця».

По словам генерального директора предприятия Мауро Лонгобардо, в начале апреля была остановлена одна из двух доменных печей. Кроме того, прекратила работу рудообогатительная фабрика, а также были свёрнуты процессы в литейно-механическом производстве и цехе блюминга.

«Они просто не довозят до нас ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой мы не в состоянии выпускать чугун», — заявил Лонгобардо. Продолжение после рекламы

Напомним, что в январе 2026 года комбинат уже приостанавливал часть производственных процессов, но тогда причиной стали перебои с электроснабжением.